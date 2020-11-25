Син Марадони потрапив у реанімацію

Максим Іншаков Футбол 23:45, 25.11.2020 Оновлено: 00:01, 26.11.2020

У сина легендарного Дієго Марадони італійського футболіста Дієго Сінагри почалися ускладнення на тлі коронавірусу.

Як повідомляє журналіст Танкреді Палм'єрі у своєму Twitter, 34-річного Сінагру перевели до реанімаційного відділення.

"На жаль, відомий телеведучий із "жовтої" преси намагався поспілкуватися з ним телефоном, щоб дізнатися його реакцію. Саме так Дієго-молодший дізнався, що він втратив свого батька", – написав Палм'єрі у Twitter.

Танкреді Палм'єрі розповів про сина Марадони
Twitter Танкреді Палм'єрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу з футболу Дієго Марадона помер у віці 60 років у своєму будинку в Буенос-Айресі. Пізніше ЗМІ опублікували подробиці смерті аргентинця.

Крім того, президент Аргентини оголосив триденний траур у країні.

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