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9 листопада • оновлено в 17:42
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Син ексфутболіста збірної Росії ошпарився окропом

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Молодший син колишнього півзахисника збірної Росії з футболу Олександра Самедова госпіталізований з опіками першого та другого ступеня в області спини, грудної клітки та обличчя.

Олександр Самедов із середнім сином

Олександр Самедов із середнім сином

Малюк перебуває в одній з лікарень Москви, лікарі намагаються ліквідувати наслідки травми. Як повідомляє Старх, хлопчик перекинув на себе чашку з гарячою водою. Все сталося в будинку Олександра в Істрінському районі Підмосков'я.

Нагадаємо, Самедов влітку оголосив про завершення кар'єри. За час виступів у професійному футболі Самедов захищав кольори "Спартака", "Москви", "Динамо" і "Локомотива".

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