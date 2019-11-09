Син ексфутболіста збірної Росії ошпарився окропом

Молодший син колишнього півзахисника збірної Росії з футболу Олександра Самедова госпіталізований з опіками першого та другого ступеня в області спини, грудної клітки та обличчя.

Олександр Самедов із середнім сином

Малюк перебуває в одній з лікарень Москви, лікарі намагаються ліквідувати наслідки травми. Як повідомляє Старх, хлопчик перекинув на себе чашку з гарячою водою. Все сталося в будинку Олександра в Істрінському районі Підмосков'я.

Нагадаємо, Самедов влітку оголосив про завершення кар'єри. За час виступів у професійному футболі Самедов захищав кольори "Спартака", "Москви", "Динамо" і "Локомотива".

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-півзахисник московського "Локомотива" і збірної Росії Дмитро Тарасов бив свою колишню дружину – співачку і ведучу Ольгу Бузову

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!