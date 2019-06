"Сім'ї тікали, несучи дітей, що плакали": англійські фанати влаштували терор

Близько 20 тисяч британських уболівальників влаштували серйозні заворушення в Португалії, де проходять півфінали Ліги націй.

Kicking off at Fan Zone after England fans throw bottles at police and police respond by charging at England fans ... police cheered on by locals pic.twitter.com/yTGnqAiB3d

Місцеві скаржаться на гори пляшок і сміття, на те, що англійці справляють нужду прямо у дворах і на вулицях.

Перші серйозні зіткнення сталися в фан-зоні Порту в середу, де проходив матч Португалія - Швейцарія. Після забитого господарями гола хтось з англійців кинув пляшку в сторону поліції, потім ще. Все це супроводжувалося співом: "Англія до самої смерті!".

The Fan Zone in Porto has been cleared after England fans clashed with police.



"England fans were throwing bottles so we made an intervention," said an officer.



Very sad scenes 🙏 pic.twitter.com/HLtvOazliq