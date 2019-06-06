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"Сім'ї тікали, несучи дітей, що плакали": англійські фанати влаштували терор

2.3тЧитати матеріал російською

Близько 20 тисяч британських уболівальників влаштували серйозні заворушення в Португалії, де проходять півфінали Ліги націй.

Місцеві скаржаться на гори пляшок і сміття, на те, що англійці справляють нужду прямо у дворах і на вулицях.

Перші серйозні зіткнення сталися в фан-зоні Порту в середу, де проходив матч Португалія - Швейцарія. Після забитого господарями гола хтось з англійців кинув пляшку в сторону поліції, потім ще. Все це супроводжувалося співом: "Англія до самої смерті!".

"Португальські сім'ї, які просто прийшли подивитися футбол, стали тікати після початку конфлікту. І несли дітей, що плакали. У цей час англійці співали. Соромно бути англійцем в такі моменти. Ми гості в цій країні, було жахливо бачити, як тікають португальці", - цитує очевидця Evening Standard.

Повідомляють, що кілька випадкових перехожих отримали поранення, в тому числі літній чоловік - глибокий поріз на обличчі. Троє фанатів були затримані поліцією, деяким завдали невеликої шкоди здоров'ю.

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Останній великий скандал за участю фанатів трапився на Євро-2016 у Франції. Він теж пов'язаний з англійцями, які влаштували безлади разом з російськими вболівальниками і місцевими арабами. Тоді на вулицях Марселя билися сотні людей, а поліція ніяк не могла зупинити конфлікт.

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