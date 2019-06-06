"Сім'ї тікали, несучи дітей, що плакали": англійські фанати влаштували терор

Близько 20 тисяч британських уболівальників влаштували серйозні заворушення в Португалії, де проходять півфінали Ліги націй.

Kicking off at Fan Zone after England fans throw bottles at police and police respond by charging at England fans ... police cheered on by locals pic.twitter.com/yTGnqAiB3d - Sean Ingle (@seaningle) 5 червня 2019 р

Місцеві скаржаться на гори пляшок і сміття, на те, що англійці справляють нужду прямо у дворах і на вулицях.

Перші серйозні зіткнення сталися в фан-зоні Порту в середу, де проходив матч Португалія - Швейцарія. Після забитого господарями гола хтось з англійців кинув пляшку в сторону поліції, потім ще. Все це супроводжувалося співом: "Англія до самої смерті!".

The Fan Zone in Porto has been cleared after England fans clashed with police.



"England fans were throwing bottles so we made an intervention," said an officer.



Very sad scenes 🙏 pic.twitter.com/HLtvOazliq - talkSPORT (@talkSPORT) 5 червня 2019 р

"Португальські сім'ї, які просто прийшли подивитися футбол, стали тікати після початку конфлікту. І несли дітей, що плакали. У цей час англійці співали. Соромно бути англійцем в такі моменти. Ми гості в цій країні, було жахливо бачити, як тікають португальці", - цитує очевидця Evening Standard.

Повідомляють, що кілька випадкових перехожих отримали поранення, в тому числі літній чоловік - глибокий поріз на обличчі. Троє фанатів були затримані поліцією, деяким завдали невеликої шкоди здоров'ю.

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Останній великий скандал за участю фанатів трапився на Євро-2016 у Франції. Він теж пов'язаний з англійцями, які влаштували безлади разом з російськими вболівальниками і місцевими арабами. Тоді на вулицях Марселя билися сотні людей, а поліція ніяк не могла зупинити конфлікт.

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