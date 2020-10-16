Сім гравців "Ювентуса" перебувають під слідством перед матчем з "Динамо" в ЛЧ

Сім футболістів "Ювентуса" перебувають під слідством за порушення правил самоізоляції перед жовтневою перервою на матчі збірних.

Як повідомляє видання Football-Italia, Родріго Бентанкур, Хуан Куадрадо, Даніло, Пауло Дібала, Меріх Демірал і Кріштіану Роналду залишили J Hotel та поїхали в розташування національних команд, а Джанлуїджі Буффон відправився додому. У разі визнання провини гравців, вони будуть оштрафовані.

Нагадаємо, що зустріч першого туру Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і "Ювентусом" відбудеться у вівторок, 20 жовтня. Участь у матчі точно не візьмуть нападник Кріштіану Роналду і півзахисник Уестон Маккенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я прийняли рішення по уболівальникам на поєдинку ЛЧ, який пройде в Києві на НСК "Олімпійський".