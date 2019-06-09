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Сільська команда вийшла в Прем'єр-лігу, встановивши історичний рекорд України

Сільська команда вийшла в Прем'єр-лігу, встановивши історичний рекорд України
Вирішальний матч завершився напередодні
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Футбольний клуб "Колос" з села Ковалівка Васильківського району Київської області України, обігравши у стиковому матчі одеський "Чорноморець" (2:0), вийшов в Прем'єр-лігу.

Ковалівка стала найбільш нечисленним населеним пунктом за всю історію УПЛ, клуб з якого коли-небудь виступав в чемпіонаті нашої країни. Населення за переписом 2001 року складало 1646 чоловік.

До цього найменш численними були Охтирка і Шепетівка, які представляли в елітному першості "Нафтовик-Укрнафта" і "Темп" відповідно. У цих містах проживало близько 40 тисяч населення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 30-річний нападник "Колоса" відзначився неймовірним ударом в матчі Першої ліги чемпіонату України.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ФК Колос
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