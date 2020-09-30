Сидорчук розповів про сором в "Динамо" перед Луческу

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук захопився працьовитістю головного тренера Мірчі Луческу.

За словами футболіста збірної України, в команді соромно не виконувати той обсяг роботи, який дає Містер.

"Та впевненість, яка йде від нього, і той обсяг роботи, який він робить в 75 років, я думаю, просто не залишає нам шансу робити менше, ніж він робить. Тому перед ним було б соромно, що людина в 75 років робить такий обсяг роботи, а ми на футбольному полі не можемо зробити хоча б те, що він нам все розповідає", – сказав Сидорчук в ефірі "Футбол News".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-відповідь раунду плей-оф ЛЧ "Динамо" – "Гент" пройшов на столичному НСК "Олімпійський" 29 вересня і завершився з рахунком 3:0.

Після поєдинку Мірча Луческу прокоментував гру своєї команди, зазначивши що задоволений рахунком на табло, але не задоволений якістю футболу, який показали його підопічні.