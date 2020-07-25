Сидорчук про підписання Луческу: "Динамо" тільки виграє

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук заявив, що в емоційному плані новина про Луческу справила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, в тому числі і негативних

За словами гравця, це були емоції, перш за все пов'язані з одним з попередніх місць роботи тренера.

"Думаю, в спортивному плані ми будемо більше перемагати, рости і прогресувати. Подія неординарна. Думаю, кожен сприйме по-своєму. Зараз, коли вже минуло кілька днів, якщо прибрати емоції і залишити спортивну складову, впевнений, "Динамо" тільки виграє від цього призначення", – цитує футболіста прес-служба "біло-синіх".

Сидорчук сподівається, що з Луческу "Динамо" виграє УПЛ.

"Все сталося досить швидко, я ще не встиг усвідомити те, що пішов попередній тренер, а вже призначили нового. Хочеться, щоб він був успішнішим за попереднього, щоб ми виграли як мінімум на один трофей більше. Якщо до Суперкубку і Кубку України вийде додати чемпіонство, буде здорово. В Києві вже давно не було "золота" чемпіонату, тому я буду дуже задоволений, якщо вдасться його завоювати", – зазначив 29-річний хавбек.

На думку Сидорчука, Луческу дуже довго працював в "Шахтарі", і добре знає головного і принципового конкурента зсередини

"Цей факт тільки на руку "Динамо", в цьому кроці є серйозні плюси", – сказав Сидорчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Також стало відомо, що Мірче допомагатиме екс-тренер "Шахтаря" – молдавський фахівець Олександр Спиридон.

Відразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".