Головна Новини
16 грудня • оновлено в 17:04
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Сидить у сараї": батько Суркіса обурився грою "Динамо"

2.5т
Читати матеріал російською

Батько президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса – Рахміль Суркіс – поділився думкою про погану гру столичної команди в матчі зі швейцарським "Лугано" в груповому раунді Ліги Європи.

Рахміль Суркіс

Рахміль Суркіс

ФК "Динамо"

"Як мені може подобатися гра "Динамо", якщо вони поступаються слабким командам? Коли тренер сидить у сараї, не виходить, не коригує, не кличе капітана, щоб поміняти гру", – сказав Рахміль Суркіс в ефірі програми "Великий футбол".

Новини
"Динамо" не змогло виграти в Києві й вилетіло з Ліги Європи

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, батько президента "Динамо" Ігоря Суркіса і експрезидента Федерації футболу України Григорія Суркіса – Рахміль Суркіс – відзначив 100-річний ювілей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна також різко відреагувала на виліт команди з Ліги Європи.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга Європи
Особа
Ігор Суркіс
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
8
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги