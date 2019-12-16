"Сидить у сараї": батько Суркіса обурився грою "Динамо"

Батько президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса – Рахміль Суркіс – поділився думкою про погану гру столичної команди в матчі зі швейцарським "Лугано" в груповому раунді Ліги Європи.

Рахміль Суркіс ФК "Динамо"

"Як мені може подобатися гра "Динамо", якщо вони поступаються слабким командам? Коли тренер сидить у сараї, не виходить, не коригує, не кличе капітана, щоб поміняти гру", – сказав Рахміль Суркіс в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, батько президента "Динамо" Ігоря Суркіса і експрезидента Федерації футболу України Григорія Суркіса – Рахміль Суркіс – відзначив 100-річний ювілей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна також різко відреагувала на виліт команди з Ліги Європи.

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