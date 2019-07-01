"Сидимо тут..." Кокорін поскаржився на російські закони

Російський футболіст Олександр Кокорін, які відбуває тюремний термін за два розбійних напади в Москві, заявив, що не вірить в рівне правосуддя.

При цьому в інтерв'ю "Московському комсомольцю" гравець "Зеніта" зізнався, що в'язниця його "нічому не навчила".

"Сидимо тут, ледарюємо, державні гроші на нас витрачаються. Краще б відразу послали на якісь виправні роботи, щоб користь була. А так постраждала купа народу – наші близькі, друзі, члени команди, вболівальники. Ось навіщо? Тут при мені двох засудили точно за такою ж статтею, як нас. Одному суд призначив 38 діб позбавлення волі, другого взагалі випустив. Ось і думайте про рівне для всіх правосуддя", – сказав Кокорін.

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв АГН "Москва"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

8 жовтня 2018 року Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Крім того, за деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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