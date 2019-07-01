ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Сидимо тут..." Кокорін поскаржився на російські закони

1.9тЧитати матеріал російською

Російський футболіст Олександр Кокорін, які відбуває тюремний термін за два розбійних напади в Москві, заявив, що не вірить в рівне правосуддя.

При цьому в інтерв'ю "Московському комсомольцю" гравець "Зеніта" зізнався, що в'язниця його "нічому не навчила".

"Сидимо тут, ледарюємо, державні гроші на нас витрачаються. Краще б відразу послали на якісь виправні роботи, щоб користь була. А так постраждала купа народу – наші близькі, друзі, члени команди, вболівальники. Ось навіщо? Тут при мені двох засудили точно за такою ж статтею, як нас. Одному суд призначив 38 діб позбавлення волі, другого взагалі випустив. Ось і думайте про рівне для всіх правосуддя", – сказав Кокорін.

Новини
"Закінчено, б**!" Дружина Кокоріна влаштувала істерику після вироку суду

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

АГН "Москва"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

  • 8 жовтня 2018 року Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

  • Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

  • Крім того, за деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

  • 6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Олександр Кокорін
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Когда людей избивал-это норм, яжкрутаязнаменитость. А теперь "А нас за шо?"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мразь...обычная сопоивая мразь..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Борисс Робот
Борисс Робот
Сироткин Андрюха, почему мразь...??? чел. готов искупить перед родиной трудом...а сидит и нихера не делает... смысл в этом какой...??? ПС отпи"сдил бы не чиновника уже и забыл бы...а так денежки налогоплательщиков на ветер... а какой удар по рос. футболу...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel