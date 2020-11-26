Швейцарські вболівальники: така "перемога" над Україною гірша за поразку

Багато швейцарських уболівальників не зраділи рішенню УЄФА присудити збірній України технічну поразку (0:3) через скасований матчу з їхньою національною командою в Лізі націй.

Як повідомляє видання Footboom, фанати вважають, що така "перемога" не прикрашає ні їхню країну, ні УЄФА, оскільки рішення мають ухвалюватися не в кабінетах, а на футбольному полі. Вони також відзначають, що Швейцарія не заслужила на місце в елітному дивізіоні Ліги націй, тому що не здобула жодної перемоги в 2020 році.

Erich: Чекаємо оцінок гравців за цю чудову і розгромну перемогу! Всім по 10 балів, навряд чи є інші варіанти. Якщо серйозно, то все дуже сумно. Не можна в принципі вирішувати результат матчів у кабінетах, а коли мова йде про місце в елітному дивізіоні, то це вдвічі гірше. Ми не заслужили залишитися, а українці не заслужили вилетіти, але тепер уже ніхто не буде змінювати рішення.

Cobler: Жодної перемоги в 5 зіграних іграх. Чи потрібен нам такий подарунок від УЄФА? Шкода, що так, і ми не гідні грати в цьому дивізіоні. Уявіть, що зараз відбувається в Україні, як їм прикро було дізнатися про 0:3.

Kurt: Обидві команди мають зіграти в Лізі націй у наступному році або тоді, коли вона відбудеться. Надзвичайні ситуації вимагають надзвичайних заходів. Що заважає зробити одну з груп у наступному розіграші не з чотирма, а з п'ятьма командами? Щоб нікому не було образливо, нехай Швейцарія й Україна гратимуть в одній групі.

Lumina: Швейцарія взагалі не заслужила залишитися в дивізіоні А! Така "перемога" над Україною гірша за будь-яку поразку. Те, що не було вирішено на полі, для мене не має значення, це не футбол, тому я сподіваюся, що Україна звернеться в CAS і виграє справу. Інакше ця пляма на репутації збірної залишиться на все життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рішення УЄФА прокоментували наставник збірної України Андрій Шевченко та голова УАФ Андрій Павелко.

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