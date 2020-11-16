Швейцарія – Україна: з'явилися нові подробиці про ситуацію з проведенням матчу

Місцева влада Люцерна й організатори поєдинку Ліги націй УЄФА між Швейцарією та Україною дозволили нашій команді провести передматчеве тренування.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), збірна заздалегідь виїде на заняття, щоб перед його початком здати додаткові ПЛР-тести. Рішення про проведення зустрічі, запланованої на вівторок, 17 листопада, буде прийматися після отримання результатів тестування.

Також наголошується, що Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков, які були довикликані до дорослої збірної з молодіжної, вже вилетіли в розташування національної команди, оскільки коронавірус у них виявлено не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще троє українських футболістів здали позитивні тести на COVID-19 перед матчем зі Швейцарією, тому його проведення залишається під питанням.