Швейцарія – Україна: ЗМІ назвали точну дату розгляду справи в УЄФА

Європейський футбольний союз (УЄФА) почне розгляд справи щодо скасування матчу Ліги націй Швейцарія – Україна в середу, 25 листопада.

Про це повідомили в ефірі програми "Профутбол". У той же час невідомо, чи буде в той же день винесене остаточне рішення щодо поєдинку, який повинен був пройти 17 листопада, проте був скасований через спалах коронавврусу в збірній України.

Крім того, відомо, що до 23 листопада включно обидві сторони повинні подати всі необхідні документи для проведення засідання Апеляційного комітету УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Швейцарія – Україна було скасовано за рішенням головного лікаря Люцерна. У збірній України була необхідна кількість футболістів (мінімум один воротар і 12 польових гравців), проте нашу команду позбавили можливості вийти на поле, посадивши у повному складі на карантин.