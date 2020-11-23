Швейцарія – Україна: ЗМІ дізналися, коли УЄФА оголосить рішення щодо матчу

Європейський футбольний союз (УЄФА) винесе рішення щодо матчу Ліги націй Швейцарія – Україна у четвер, 26 листопада.

Про це стало відомо телеканалам "Футбол 1/2/3". За даними джерела, 25 листопада відбудеться засідання Апеляційного комітету УЄФА, на якому будуть заслухані обидві сторони. Після цього буде вирішена доля скасованого поєдинку – або його буде перенесено, або якійсь зі збірних зарахують технічну поразку, або ж результат визначить жереб.

Нагадаємо, матч 6-го туру дивізіону А у групі 4 Ліги націй мав відбутися 17 листопада. Його було скасовано за рішенням головного лікаря Люцерна після нових випадків коронавіруса в нашій команді. При цьому "жовто-сині" могли виставити мінімум одного воротаря і 12 польових гравців, як це вимагає протокол УЄФА, але були відправлені на карантин у повному складі.

Українці та швейцарці борються за місце в еліті Ліги націй. Підопічні Андрія Шевченка випереджають конкурента на три очки. "Наті", щоб обігнати нашу команду, необхідна перемога 1:0, 2:1 або з більшим рахунком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко виступив за перегравання матчу зі Швейцарією.