Швейцарія – Україна: стало точно відомо, коли УЄФА оголосить рішення щодо матчу Ліги націй

Справу про скасування матчу між Швейцарією та Україною буде розглянуто Апеляційним комітетом УЄФА в середу, 25 листопада, повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Також пресслужба УАФ виклала відеоматеріал про дотримання збірною України медичного протоколу УЄФА під час листопадового збору.

17 листопада департамент охорони здоров'я кантону Люцерн вирішив перевести на карантин всю делегацію національної команди України, через що поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА Швейцарія –Україна було скасовано.

Пізніше менеджер української команди Олексій Таргонський розповів, як усе насправді було у Швейцарії.

За словами Таргонського, у цьому зборі він брав участь не тільки як очевидець, а також як безпосередній організатор, тому чітко розумів усе, що там відбувалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко виступив за перегравання матчу зі Швейцарією.