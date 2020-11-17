Швейцарія – Україна: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги націй

Збірна України з футболу у вівторок, 17 листопада, повинна провести вирішальний матчі в боротьбі за місця в дивізіоні А Ліги націй.

Суперниками команди Андрія Шевченка стануть прямі конкуренти у боротьбі за третє місце в групі швейцарці. При цьому проведення поєдинку знаходиться під питанням через нові випадки коронавірусу в українській збірній. Рішення буде прийнято владою Люцерна і Європейським футбольним союзом (УЄФА).

OBOZREVATEL планує провести онлайн-трансляцію матчу Швейцарія – Україна. Початок – о 21:45 за київським часом.

Україна випереджає Швейцарію на три очки.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШВЕЙЦАРІЯ – УКРАЇНА

Побачити протистояння можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна". Також гру покаже спеціалізований "Футбол 1", який також запропонує аналітичну студію.

Крім того, трансляцію з Люцерна проведе російський мовник "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ШВЕЙЦАРІЯ – УКРАЇНА

Фаворитом протистояння вважаються господарі поля. Ставки на перемогу Швейцарії приймаються з коефіцієнтом 1,65.

Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх українців досягають рівня 4,80.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаду арбітрів з Греції, яку очолює Тасос Сідіропулос.

Допомагати йому будуть лайнсмени Поліхроніс Костарас і Лазарос Дімітріадіс. Роль четвертого рефері виконає Василіс Фотіас.

СЛОВА перелом МАТЧЕМ

Володимир Петкович, головний тренер збірної Швейцарії:

– Якщо ми вилетимо, нам буде куди простіше, але особисто мені подобається грати проти найсильніших, а тому треба зберігати місце в Лізі А. Збірна України діє дуже компактно і вкрай ефективно використовує свої моменти. Ми в цьому році не виграли ще жодного матчу і хочемо зробити це у вівторок. Швейцарія заслужила на цей вирішальний поєдинок своєю грою проти іспанців і німців. Та й у першому матчі проти України ми могли розраховувати на більше.

Андрій Шевченко зіткнувся з кадровими труднощами.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Щодо того, хто більше заслуговує залишитися в дивізіоні А на наступний сезон, я вважаю, що обидві збірні, і Україна, і Швейцарія, гідні цього права. Також зауважу, що ми поважаємо правила, які діють в країні нашого перебування. Тому, якщо представники місцевої влади призначать нові тести на коронавірус, ми пройдемо їх. Якщо у нас буде достатня кількість футболістів, щоб вийти на поле, то ми будемо грати.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Швейцарія: Зоммер – Родрігес, Шер, Аканджі, Шакірі, Фернандеш, Штеффен, Джака, Цубер, Сеферович, емболії

Україна: Пятов – Конопля, Забарний, Матвієнко, Михайличенко, Малиновський, Степаненко, Зінченко, Марлос, Яремчук, Зубков

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Українці випереджають суперника на три очки. Нашу команду влаштував будь-який результат крім поразок 0:1, 1:2 або з більшою різницею.

Положення в групі 4 дивізіоні А Ліги націй.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди зустрічалися один з одним тричі. Дві гри завершилися внічию, а один виграли українці.

Остання гра відбулася у вересні, коли "жовто-сині" здобули перемогу у Львові 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Люцерні не відбулася пресконференція Андрія Шевченка перед матчем зі Швейцарією.