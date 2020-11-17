Швейцарія – Україна: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги націй
Збірна України з футболу у вівторок, 17 листопада, повинна провести вирішальний матчі в боротьбі за місця в дивізіоні А Ліги націй.
Суперниками команди Андрія Шевченка стануть прямі конкуренти у боротьбі за третє місце в групі швейцарці. При цьому проведення поєдинку знаходиться під питанням через нові випадки коронавірусу в українській збірній. Рішення буде прийнято владою Люцерна і Європейським футбольним союзом (УЄФА).
OBOZREVATEL планує провести онлайн-трансляцію матчу Швейцарія – Україна. Початок – о 21:45 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ ШВЕЙЦАРІЯ – УКРАЇНА
Побачити протистояння можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна". Також гру покаже спеціалізований "Футбол 1", який також запропонує аналітичну студію.
Крім того, трансляцію з Люцерна проведе російський мовник "Матч! Футбол 3".
ПРОГНОЗ НА ШВЕЙЦАРІЯ – УКРАЇНА
Фаворитом протистояння вважаються господарі поля. Ставки на перемогу Швейцарії приймаються з коефіцієнтом 1,65.
Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх українців досягають рівня 4,80.
ЛЮДИ В ЧОРНОМУ
Обслуговувати зустріч довірили бригаду арбітрів з Греції, яку очолює Тасос Сідіропулос.
Допомагати йому будуть лайнсмени Поліхроніс Костарас і Лазарос Дімітріадіс. Роль четвертого рефері виконає Василіс Фотіас.
СЛОВА перелом МАТЧЕМ
Володимир Петкович, головний тренер збірної Швейцарії:
– Якщо ми вилетимо, нам буде куди простіше, але особисто мені подобається грати проти найсильніших, а тому треба зберігати місце в Лізі А. Збірна України діє дуже компактно і вкрай ефективно використовує свої моменти. Ми в цьому році не виграли ще жодного матчу і хочемо зробити це у вівторок. Швейцарія заслужила на цей вирішальний поєдинок своєю грою проти іспанців і німців. Та й у першому матчі проти України ми могли розраховувати на більше.
Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:
– Щодо того, хто більше заслуговує залишитися в дивізіоні А на наступний сезон, я вважаю, що обидві збірні, і Україна, і Швейцарія, гідні цього права. Також зауважу, що ми поважаємо правила, які діють в країні нашого перебування. Тому, якщо представники місцевої влади призначать нові тести на коронавірус, ми пройдемо їх. Якщо у нас буде достатня кількість футболістів, щоб вийти на поле, то ми будемо грати.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Швейцарія: Зоммер – Родрігес, Шер, Аканджі, Шакірі, Фернандеш, Штеффен, Джака, Цубер, Сеферович, емболії
Україна: Пятов – Конопля, Забарний, Матвієнко, Михайличенко, Малиновський, Степаненко, Зінченко, Марлос, Яремчук, Зубков
ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ
Українці випереджають суперника на три очки. Нашу команду влаштував будь-який результат крім поразок 0:1, 1:2 або з більшою різницею.
ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ
Команди зустрічалися один з одним тричі. Дві гри завершилися внічию, а один виграли українці.
Остання гра відбулася у вересні, коли "жовто-сині" здобули перемогу у Львові 2:1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Люцерні не відбулася пресконференція Андрія Шевченка перед матчем зі Швейцарією.