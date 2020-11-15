Швейцарія – Україна: де дивитися вирішальний матч Ліги націй

Збірна України з футболу у вівторок, 17 листопада, проведе вирішальний матч групового етапу Ліги націй проти національної команди Швейцарії.

Поєдинок, який дасть відповідь на питання про прописку України в еліті Ліги націй, пройде на стадіоні "Свісспорарена" в Люцерні і почнеться о 21:45.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри Швейцарія – Україна.

Побачити битву можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 3".

Перед 6-м туром Україна в турнірній таблиці займає третю сходинку з 6 очками. OBOZREVATEL опублікував всі розклади, як нашій команді не вилетіти з еліти Ліги націй.

Нагадаємо, що в 1-му турі Ліги націй Україна з рахунком 2:1 обіграла Швейцарію, матч 2-го туру проти Іспанії завершився розгромною поразкою наших футболістів (0:4), в 3-му "синьо-жовті" не змогли вдома вирвати нічию з Німеччиною (1:2), в 4-му вперше в історії сенсаційно перемогли іспанців і в 5-м з рахунком 1:3 поступилися Німеччині на виїзді.