Швейцарія – Україна: букмекери дали прогноз на вирішальний матч Ліги націй

Михайло Морозов Футбол 11:05, 17.11.2020 Оновлено: 11:30, 17.11.2020

Збірна Швейцарії є явним фаворитом матчу шостого туру Ліги націй проти України, який має відбутися у вівторок, 17 листопада.

Спортивні аналітики оцінюють ймовірність перемоги наших суперників у більш ніж 60%. На цей результат можна поставити за коефіцієнт 1,60-1,62, на нічию – за 3,80-4,00, а успіх українців оцінюється котуванням 5,50-5,75.

Котування BWIN на матч Швейцарія – Україна
BWIN
Котирування Bet365 на матч Швейцарія – Україна
Bet365

Нагадаємо, що в цьому поєдинку Україну влаштує будь-який результат, окрім поразок з рахунком 0:1 та 1:2, а також з різницею в два м'ячі та більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після поразки в матчі Ліги націй проти Німеччини ще троє футболістів нашої національної команди захворіли на коронавірус, через що гра зі Швейцарією може не відбутися.

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