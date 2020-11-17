Швейцарія – Україна: букмекери дали прогноз на вирішальний матч Ліги націй

Збірна Швейцарії є явним фаворитом матчу шостого туру Ліги націй проти України, який має відбутися у вівторок, 17 листопада.

Спортивні аналітики оцінюють ймовірність перемоги наших суперників у більше, ніж 60%. На цей результат можна поставити за коефіцієнт 1,60-1,62, на нічию – за 3,80-4,00, а успіх українців оцінюється котируванням 5,50-5,75.

Нагадаємо, що в цьому поєдинку Україну влаштує будь-який результат, окрім поразок з рахунком 0:1 та 1:2, а також з різницею в два м'ячі та більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після поразки в матчі Ліги націй проти Німеччини ще троє футболістів нашої національної команди захворіли на коронавірус, через що гра зі Швейцарією може не відбутися.