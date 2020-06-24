Шведський футболіст забив неймовірний гол ударом зі своєї половини поля

Михайло Морозов Футбол 14:05, 24.06.2020

У матчі третього туру шведської вищої ліги між "Сириусом" і "Геккеном" був забитий неймовірний гол ударом зі своєї половини поля.

На 17-й хвилині поєдинку півзахисник гостей Далехо Ірандуст перехопив м'яч після неточної передачі суперника на своїй половині поля і сильно пробив, закинувши ігровий снаряд за комірець голкіперу, який далеко вийшов з воріт. Цей гол став для нього другим у нинішньому сезоні.

"Геккен" двічі вів у рахунку, але не зумів довести справу до перемоги, в третій раз у нинішньому сезоні зігравши внічию – 2:2. Що стосується "Сіріуса", то господарі матчу набрали чотири очки після трьох турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Норвегії футболіст випадково забив красивий гол з 40 метрів, намагаючись відібрати м'яч.

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