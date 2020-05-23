Шведський футболіст Маркус Берг пояснив, чому в країні багато смертей від коронавiрусу

Максим Богданов Футбол 18:57, 23.05.2020

Шведський нападаючий російського "Краснодара" Маркус Берг розповів про ситуацію з COVID-19 у нього на батьківщині.

Маркус Берг
СЕ

"У Швеції роблять мало тестів. Їх беруть тільки в госпіталях у пацієнтів з важкою формою, а також у людей похилого віку. Тому у нас в країні такий високий відсоток смертей. І дуже багато хто не знає, підхопили вони коронавірус чи ні", – цитує спортсмена "СЕ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом останнього тижня Швеція, яка вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

Відзначимо, що в шведському місті Лунда розкидали тонну курячого посліду , щоб не допустити масового скупчення людей під час епідемії COVID-19.

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