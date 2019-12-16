Штампи росЗМІ: з'явилася реакція України на скандал із Зозулею в Іспанії

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандал навколо українського форварда Романа Зозулі, якого ображали з трибун під час матчу чемпіонату Іспанії.

Словесні нападки на адресу ексфутболіста збірної України в дипломатичному відомстві назвали надуманими і співзвучними штампам російської пропаганди. Також там висловили повну підтримку Зозулі.

Роман Зозуля dw.com

"Ганебні образи з боку так званих уболівальників є не тільки надуманими і безпідставними, але і співзвучні штампам російської пропаганди. Любити свою країну і піклуватися про її долю – природна риса свідомого громадянина в цивілізованому світі. Закликаємо офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент для запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому", – йдеться у заяві прессекретаря МЗС Катерини Зеленко, передає УНІАН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч другого дивізіону чемпіонату Іспанії "Райо Вальєкано" – "Альбасете" був зірваний через те, що фанати господарів скандували образи на адресу українського гравця зі словами "Зозуля – "йо***ий нацист". В результаті футболісти "Альбасете" відмовилися продовжувати гру.

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