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16 грудня • оновлено в 16:22
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Штампи росЗМІ: з'явилася реакція України на скандал із Зозулею в Іспанії

1.9т
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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандал навколо українського форварда Романа Зозулі, якого ображали з трибун під час матчу чемпіонату Іспанії.

Словесні нападки на адресу ексфутболіста збірної України в дипломатичному відомстві назвали надуманими і співзвучними штампам російської пропаганди. Також там висловили повну підтримку Зозулі.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

dw.com

"Ганебні образи з боку так званих уболівальників є не тільки надуманими і безпідставними, але і співзвучні штампам російської пропаганди. Любити свою країну і піклуватися про її долю – природна риса свідомого громадянина в цивілізованому світі. Закликаємо офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент для запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому", – йдеться у заяві прессекретаря МЗС Катерини Зеленко, передає УНІАН.

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"Не тому, що нацист": Зозуля жорстко відповів на образи фанатів у Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч другого дивізіону чемпіонату Іспанії "Райо Вальєкано" – "Альбасете" був зірваний через те, що фанати господарів скандували образи на адресу українського гравця зі словами "Зозуля – "йо***ий нацист". В результаті футболісти "Альбасете" відмовилися продовжувати гру.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Роман Зозуля
Місце
Україна
Теги
Альбасете Райо Вальєкано Міністерство закордонних справ України
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Нациков видно из далека.... Если он вместе с украинскими нацистами... Не нужно его оправдывать:-- нацик, он и есть нацик
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иловайский юрий
иловайский юрий
надо же,оказывается укронациков не только в россии не любят)
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