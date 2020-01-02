Головна Новини
2 січня • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Шовковському – 45: в мережі згадали найкрутіші сейви легенди "Динамо"

1.2т
Читати матеріал російською

Сьогодні, 2 січня, 45 років виповнилося легендарному голкіперу київського "Динамо" Олександру Шовковському.

Вашій увазі пропонується добірка найяскравіших сейвів українського воротаря, який захищав ворота столичного клубу з 1993 по 2016 роки.

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

Soccernews.ru

Він є рекордсменом за кількістю проведених матчів за "Динамо", у складі якого зумів виграти 14 чемпіонатів України, 11 Кубків країни та 6 Суперкубків.

За збірну України він провів 92 поєдинки, відзначившись на чемпіонаті світу 2006 року, коли увійшов в історію, як перший воротар, який не пропустив жодного гола в серії пенальті у грі проти Швейцарії.

Зараз голкіпер є асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Новини
"Динамо" погодило перший трансфер 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін змінить клуб в зимове трансферне вікно.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Олександр Шовковський
Теги
Збірна України з футболу ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги