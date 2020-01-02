Шовковському – 45: в мережі згадали найкрутіші сейви легенди "Динамо"

Сьогодні, 2 січня, 45 років виповнилося легендарному голкіперу київського "Динамо" Олександру Шовковському.

Вашій увазі пропонується добірка найяскравіших сейвів українського воротаря, який захищав ворота столичного клубу з 1993 по 2016 роки.

Олександр Шовковський Soccernews.ru

Він є рекордсменом за кількістю проведених матчів за "Динамо", у складі якого зумів виграти 14 чемпіонатів України, 11 Кубків країни та 6 Суперкубків.

За збірну України він провів 92 поєдинки, відзначившись на чемпіонаті світу 2006 року, коли увійшов в історію, як перший воротар, який не пропустив жодного гола в серії пенальті у грі проти Швейцарії.

Зараз голкіпер є асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін змінить клуб в зимове трансферне вікно.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!