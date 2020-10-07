Шовковського внесли до заявки збірної України на матч із Францією

Асистента головного тренера збірної України Олександра Шовковського внесли до заявки на товариський матч проти Франції, який заплановано на середу, 7 жовтня.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в розпорядженні Андрія Шевченка залишився лише один здоровий голкіпер.

Відзначається, що регламент УЄФА дозволяє вносити до заявки футболістів, у яких немає чинного контракту з будь-яким клубом, але є громадянство країни, яку вони представляють у матчі.

Тренерський штаб збірної України також зробив акцент на тому, що не розглядає Шовковського як обов'язкового учасника поєдинку. Легендарний голкіпер "Динамо" і національної команди з'явиться на полі лише в разі, якщо ПЛР-тест єдиного здорового воротаря Георгія Бущана виявиться позитивним або він отримає травму під час матчу. Очікується, що результати тестування стануть відомі близько 16:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна втратила 12 футболістів перед товариським матчем з Францією. Після прибуття нашої команди в Париж у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа був виявлений коронавірус, в результаті чого поєдинок опинився під загрозою зриву.