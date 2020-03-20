Шовковський заявив, що дані про заражених в Україні потрібно множити на два

Легендарний український воротар, ексгравець збірної України і київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, що він думає про пандемію коронавірусу в світі.

"Один з девізів у моєму житті – роби, що ти повинен робити, а далі буде як буде. Тому замислюватися над тим, що може статися в майбутньому... Я думаю, нам зараз головне зробити все можливе для того, щоб цей вірус не поширювався далі. Тому всі ті заходи, які сьогодні робить Європа, дуже правильні.

Олександр Шовковський Facebook Олександра Шовковського

Я стежу за статистикою кожен день і бачу, як розгортаються події, але це офіційно. Але я впевнений, що ці дані в кращому випадку треба множити на два. Тому що офіційне від неофіційного дуже відрізняється. Нам потрібно розуміти вже зараз і вживати всіх необхідних заходів", – зазначив Олександр Шовковський в інтерв'ю на телеканалі XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за італійську "Перуджу", зробив попередження українцям через коронавірус.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!