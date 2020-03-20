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21 березня • оновлено в 00:28
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Шовковський заявив, що дані про заражених в Україні потрібно множити на два

1.9т
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Легендарний український воротар, ексгравець збірної України і київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, що він думає про пандемію коронавірусу в світі.

"Один з девізів у моєму житті – роби, що ти повинен робити, а далі буде як буде. Тому замислюватися над тим, що може статися в майбутньому... Я думаю, нам зараз головне зробити все можливе для того, щоб цей вірус не поширювався далі. Тому всі ті заходи, які сьогодні робить Європа, дуже правильні.

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

Facebook Олександра Шовковського

Я стежу за статистикою кожен день і бачу, як розгортаються події, але це офіційно. Але я впевнений, що ці дані в кращому випадку треба множити на два. Тому що офіційне від неофіційного дуже відрізняється. Нам потрібно розуміти вже зараз і вживати всіх необхідних заходів", – зазначив Олександр Шовковський в інтерв'ю на телеканалі XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за італійську "Перуджу", зробив попередження українцям через коронавірус.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Шовковський
Місце
Україна
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