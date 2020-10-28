Шовковський став депутатом – ЗМІ

Помічник головного тренера збірної України з футболу Олександр Шовковський на місцевих виборах у столиці пройшов за списком партії УДАР Віталія Кличка до Київради.

Як повідомляє Telegram-канал Соні Кошкіної, УДАР набрав трохи більше ніж 20% голосів, а це означає, що легендарний ексголкіпер "Динамо" стане депутатом Київської ради. У партійному списку СаШо йшов під номером 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Кличко може перемогти вже в першому турі виборів. Джерело в ТВК повідомило, що, за інформацією з 99% дільниць, Кличко набирає 50,8%.

Глава виборчого штабу партії УДАР Віталія Кличка Оксана Продан заявила, що Кличко отримує 50,9% підтримки киян на виборах міського голови. Партія УДАР Віталія Кличка – 19,7% голосів виборців.