Шовковський прокоментував включення до заявки на матч проти Франції

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Олександр Шовковський

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський відреагував на своє включення до заявки на товариський матч проти збірної Франції, який відбудеться в середу, 7 жовтня.

У коментарі на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ) легендарний голкіпер національної команди та київського "Динамо" зізнався, що востаннє одягав воротарські рукавички на турнірі легенд у 2017 році.

"По-перше, хотів би сказати, що все це виглядає якось сенсаційно. Можливо, це було б смішно, якби не було так сумно для нашої команди – три воротаря та три позитивних тести. Тому і було прийнято таке рішення. В принципі, я свою фізичну форму завжди підтримую, але я впевнений, що Георгій Бущан мені свиню не підкладе, і мені не доведеться виходити на поле. У 2017 році я зіграв на турнірі легенд у Казахстані, і це був останній раз, коли я одягав воротарські рукавички", – поділився своєю думкою про ситуацію Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна втратила 12 футболістів перед товариським матчем з Францією. Після прибуття нашої команди в Париж у голкіперів Андрія Луніна і Юрія Паньківа був виявлений коронавірус, в результаті чого поєдинок опинився під загрозою зриву.

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