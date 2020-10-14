Шовковський привітав із Днем захисника України, згадавши перемогу над Іспанією в Лізі націй

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Олександр Шовковський

Легендарний голкіпер збірної та київського "Динамо" Олександр Шовковський написав привітання з нагоди Дня захисника України.

На своїй сторінці в Instagram він подякував усім, хто боровся і продовжує боротися за незалежність, територіальну цілісність і мир в нашій країні. СаШо зазначив, що саме завдяки цьому Україна може захищати свою честь на міжнародному рівні.

"Вітаю всіх з Днем Захисника України. Щиро і від усього серця дякую тим, хто відстоював і відстоює сьогодні незалежність, територіальну цілісність і мир в Україні. А ми, завдяки цьому, маємо можливість захищати честь нашої держави на міжнародному рівні. Я щасливий, що вчора Україна прозвучала серед переможців! Матч з іспанцями був непростим, але українська збірна здобула перемогу. Вітаю всіх з цією подією! " – звернувся до українців Шовковський.

Олександр Шовковський привітав із Днем захисника України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 45-річного СаШо включили в заявку нашої збірної на товариський матч проти Франції. Після поєдинку головний тренер команди Андрій Шевченко заявив, що вихід Шовковського на поле був би неповагою до всього футбольного світу.

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