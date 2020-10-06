Шовковський повернувся у футбол і може зіграти з Францією. Фотофакт

Легендарний український воротар Олександр Шовковський узяв участь у тренуванні національної збірної України перед грою 7 жовтня проти Франції.

Як розповів сам голкіпер, він не збирався повертатися в футбол, однак обставини виявилися вищими за це.

"Не одягав воротарські рукавички приблизно три роки, після того як відновлював на пальцях правої руки розірвані сухожилля в січні 2018 року. Скажу відверто: і не планував! Але іноді обставини змушують. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє", – написав СаШо в Instagram.

Олександр Шовковський Instagram Олександра Шовковського

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні товариського матчу з Францією основний голкіпер української збірної Андрій Пятов здав позитивний тест на коронавірус. Пізніше стало відомо, що COVID-19 заразилися воротарі Паньків і Лунін.

Нагадаємо, що багаторічний воротар і капітан київського "Динамо" Олександр Шовковський завершив кар'єру гравця у грудні 2016 року.