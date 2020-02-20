Шовковський отримав платіжку за неіснуючий газ і пригрозив помстою

Легендарний воротар, один з тренерів збірної України Олександр Шовковський подасть в суд на "Київгаз" через те, що йому до цих пір приходять платіжки, хоча газ відключений з 2016 року.
Олександр Шовковський
ФК "Динамо"
Про це легенда "Динамо" повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Платіжки за газ 706.71 гривня Багато це чи мало судити вам ?! Питання риторичне! Але про все по порядку У 2016 році стався вибух в житловому будинку через витік газу Природно, щоб уникнути повторення такого події, компанія Київгаз ініціювала перевірки. По крайней мере, один раз в липні (а може і раніше-уже й згадати те складно) до нас теж заявилися з перевіркою: а) правильності розташування; б) ті чи самі правильні труби для газу використовуються; в) чи правильно вони прокладені і не заховані вони в стіні; г) і т.д. і т. а ... Загалом, за результатами перевірки винесли вердикт: Стіни розбити! Трубу з стіни дістати! По поверхні, щоб доступ до неї був в будь-який момент був, прокласти! А звідси для мене було: 1. як мінімум ремонт в кухні зробити; 2. поміняти всю концепцію цієї самої кухні! В іншому випадку, працівники Київгаз змушені будуть відключити мене від газу! Я зважив вартість придбання електричної плити і її заміни на газову і вартість ремонту і переробки кухні і сказав відключайте !!! І мене від газу відключили !!! І ось, десь з липня місяця 2016 року газ в мою квартиру більше не надходить і газовий лічильник мною встановлений, завмер назавжди (((Але не завмерло нарахування за газ !!! за тарифом (без лічильника) Принципово буду судитися !!! # київгаз
"Платіжка за газ 706,71 гривня. Багато це чи мало – судити вам, питання риторичне. Але про все по порядку. У 2016 році стався вибух в житловому будинку через витік газу. Щоб уникнути повторення такої події компанія "Київгаз" ініціювала перевірки... Я зважив вартість придбання електричної плити, її заміни на газову і вартість ремонту з переробкою кухні і сказав, щоб відключали газ. Десь з липня 2016 року газ у мою квартиру більше не надходить, і газовий лічильник, мною встановлений, завмер назавжди. Але не завмерло нарахування за газ по та рифу (без лічильника). Принципово буду судитися", – написав Шовковський, приклавши фотографію квитанції.
Нагадаємо, раніше радник Зеленського Ігор Новіков заявив, що йому прийшли космічні платіжки за газ. Він звинуватив у всьому менеджмент "Нафтогазу", який, за його словами, просунув постанову Кабінету міністрів, що дозволяє перераховувати тарифи заднім числом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Шовковського називали одним з основних претендентів на посаду міністра спорту.
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