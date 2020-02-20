Головна Новини
20 лютого • оновлено в 14:28
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Шовковський отримав платіжку за неіснуючий газ і пригрозив помстою

9.8т
Читати матеріал російською

Легендарний воротар, один з тренерів збірної України Олександр Шовковський подасть в суд на "Київгаз" через те, що йому до цих пір приходять платіжки, хоча газ відключений з 2016 року.

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

ФК "Динамо"

Про це легенда "Динамо" повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Платіжки за газ 706.71 гривня Багато це чи мало судити вам ?! Питання риторичне! Але про все по порядку У 2016 році стався вибух в житловому будинку через витік газу Природно, щоб уникнути повторення такого події, компанія Київгаз ініціювала перевірки. По крайней мере, один раз в липні (а може і раніше-уже й згадати те складно) до нас теж заявилися з перевіркою: а) правильності розташування; б) ті чи самі правильні труби для газу використовуються; в) чи правильно вони прокладені і не заховані вони в стіні; г) і т.д. і т. а ... Загалом, за результатами перевірки винесли вердикт: Стіни розбити! Трубу з стіни дістати! По поверхні, щоб доступ до неї був в будь-який момент був, прокласти! А звідси для мене було: 1. як мінімум ремонт в кухні зробити; 2. поміняти всю концепцію цієї самої кухні! В іншому випадку, працівники Київгаз змушені будуть відключити мене від газу! Я зважив вартість придбання електричної плити і її заміни на газову і вартість ремонту і переробки кухні і сказав відключайте !!! І мене від газу відключили !!! І ось, десь з липня місяця 2016 року газ в мою квартиру більше не надходить і газовий лічильник мною встановлений, завмер назавжди (((Але не завмерло нарахування за газ !!! за тарифом (без лічильника) Принципово буду судитися !!! # київгаз

Публікація від SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

"Платіжка за газ 706,71 гривня. Багато це чи мало – судити вам, питання риторичне. Але про все по порядку. У 2016 році стався вибух в житловому будинку через витік газу. Щоб уникнути повторення такої події компанія "Київгаз" ініціювала перевірки... Я зважив вартість придбання електричної плити, її заміни на газову і вартість ремонту з переробкою кухні і сказав, щоб відключали газ. Десь з липня 2016 року газ у мою квартиру більше не надходить, і газовий лічильник, мною встановлений, завмер назавжди. Але не завмерло нарахування за газ по та рифу (без лічильника). Принципово буду судитися", – написав Шовковський, приклавши фотографію квитанції.

Нагадаємо, раніше радник Зеленського Ігор Новіков заявив, що йому прийшли космічні платіжки за газ. Він звинуватив у всьому менеджмент "Нафтогазу", який, за його словами, просунув постанову Кабінету міністрів, що дозволяє перераховувати тарифи заднім числом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Шовковського називали одним з основних претендентів на посаду міністра спорту.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Олександр Шовковський
Місце
Україна Київ
Тег
Київгаз
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
9
Смішно
7
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Baloban Valentina
Baloban Valentina
Правильно!!!На суде ещё и компенсацию за моральный ущерб!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Поспишил
VS
Циципас
Тотал больше 23-х геймов
1.88 Сделать ставку
Атланта Хокс
VS
Майами Хит
Победа Атланты с форой в +6,5 очка
1.87 Сделать ставку
Детройт Пистонс
VS
Милуоки Бакс
Победа Милуоки с форой в -12,5 очка
1.84 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Рейлли Опелка
Тотал больше 23,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Брендон Накашима
VS
Йосихито Нисиока
Победа Йосихито Нисиоки с форой в -2,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Педро Мартинес
Победа Аттилы Балаша с форой в +2,5 гейма
1.92 Сделать ставку
Давид Гоффен
VS
Егор Герасимов
Победа Егора Герасимова с форой в +2,5 гейма
1.99 Сделать ставку
Бетис
VS
Мальорка
Победа Бетиса с форой (-1)
1.81 Сделать ставку
Брешиа
VS
Наполи
Наполи не проиграет и тотал меньше 2.5
2.75 Сделать ставку
Мец
VS
Лион
Обе забьют
2.02 Сделать ставку