Шовковський отримав платіжку за неіснуючий газ і пригрозив помстою

Легендарний воротар, один з тренерів збірної України Олександр Шовковський подасть в суд на "Київгаз" через те, що йому до цих пір приходять платіжки, хоча газ відключений з 2016 року.

Олександр Шовковський ФК "Динамо"

Про це легенда "Динамо" повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Платіжка за газ 706,71 гривня. Багато це чи мало – судити вам, питання риторичне. Але про все по порядку. У 2016 році стався вибух в житловому будинку через витік газу. Щоб уникнути повторення такої події компанія "Київгаз" ініціювала перевірки... Я зважив вартість придбання електричної плити, її заміни на газову і вартість ремонту з переробкою кухні і сказав, щоб відключали газ. Десь з липня 2016 року газ у мою квартиру більше не надходить, і газовий лічильник, мною встановлений, завмер назавжди. Але не завмерло нарахування за газ по та рифу (без лічильника). Принципово буду судитися", – написав Шовковський, приклавши фотографію квитанції.

Нагадаємо, раніше радник Зеленського Ігор Новіков заявив, що йому прийшли космічні платіжки за газ. Він звинуватив у всьому менеджмент "Нафтогазу", який, за його словами, просунув постанову Кабінету міністрів, що дозволяє перераховувати тарифи заднім числом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Шовковського називали одним з основних претендентів на посаду міністра спорту.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!