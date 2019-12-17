Шовковський - головний тренер "Динамо"? СаШо дав чітку відповідь

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський однозначно відповів на питання, що буде, якщо Ігор Суркіс подзвонить і запропонує йому пост головного тренера "Динамо".

"Краще – ворог гарного. Зараз ця пропозиція буде точно неактуальною", – прокоментував ситуацію з "призначенням" легендарний воротар в ефірі Youtube-каналу "Вацко-Light".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шовковський припустив, що в столичному клубі існують певні внутрішні проблеми у вигляді конфліктів.

За словами нинішнього помічника Андрія Шевченка в збірній України, він дуже близько сприймає невдачі "біло-синіх".

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