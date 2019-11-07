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7 листопада • оновлено в 12:24
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"Шоу Бенні Гілла": у Лізі чемпіонів забитий найкумедніший гол сезону

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У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Црвена Звезда" – "Тоттенгем" був забитий дивовижний гол. Гості відкрили рахунок у неймовірному моменті з двома влучаннями м'яча в каркас воріт.

"Црвена Звезда" – "Тоттенхем"

"Црвена Звезда" – "Тоттенхем"

На 34 хвилині футболісти "Тоттенгема" помчали у стрімку контратаку, але швидко забити не вийшло – пішла серія дивовижних відскоків. Спершу Гаррі Кейн потрапив у штангу. М'яч відлетів до Сон Хин Міна, і його удар відбив захисник на лінії. Ще один гравець "Шпор" Деле Аллі після цього намагався пробити через себе, але м'яч знову відлетів до Кейна – він прострілив, а Сон з метра влучив у поперечину! Першим на добивання встиг Ло Чельсо, який все-таки доправив м'яч у сітку.

Кумедну, неймовірно курйозну атаку захоплено оцінили вболівальники в мережі, назвавши її "голом Бенні Гілла".

"Црвена Звезда" – "Тоттенгем"

"Црвена Звезда" – "Тоттенгем"

"Шоу Бенні Гілла": у Лізі чемпіонів забитий найкумедніший гол сезону
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Варто зазначити, що це перший гол Ло Чельсо за "Тоттенгем". У матчі з "Црвеною" аргентинець взагалі вперше вийшов у стартовому складі лондонців. "Тоттенгем" переміг сербський клуб із рахунком 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Лізі чемпіонів зіграно найбільш ураганний матч сезону – з вісьмома голами й двома вилученнями за хвилину.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Сербія Белград
Тег
Тоттенхем Хотспур
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