Схопив за обличчя: Хачеріді відзначився новою витівкою в чемпіонаті Білорусі

Український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді, який щойно відбув п'ятиматчеву дискваліфікацію, не зміг стримати емоції в першому матчі після повернення на поле.

На 90-й хвилині виїзного поєдинку 11-го туру чемпіонату Білорусі проти "Руху" українець агресивно відреагував на порушення правил з боку гравця суперників проти захисника "Динамо" Габі Кікі. Хачеріді підбіг до Іллі Колпачука, який грубо підкотився під Кікі, і схопив його за обличчя. На щастя для нашого співвітчизника, арбітр вирішив покарати жовтою карткою тільки гравця "Руху".

Євген Хачеріді схопив суперника за особу

Відзначимо, що "Динамо" здобуло впевнену перемогу з рахунком 4:1 і піднялося на шосте місце в таблиці. Відставання від лідерів чемпіонату БАТЕ становить дев'ять очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі "Вітебськ" – "Динамо" Брест Хачеріді отримав пряму червону картку. На 85-й хвилині 32-річний Євген у своєму третьому поєдинку за білоруський клуб нишком ударив суперника п'ятою.

Після матчу він вступив у перепалку з головним арбітром зустрічі Сергієм Чистовим, а в своєму першому коментарі назвав суддю ганьбою білоруського футболу.

За свою поведінку він був дискваліфікований і оштрафований.

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