Головна Новини
1 червня • оновлено в 12:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Схопив за обличчя: Хачеріді відзначився новою витівкою в чемпіонаті Білорусі

1.6т
Читати матеріал російською

Український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді, який щойно відбув п'ятиматчеву дискваліфікацію, не зміг стримати емоції в першому матчі після повернення на поле.

На 90-й хвилині виїзного поєдинку 11-го туру чемпіонату Білорусі проти "Руху" українець агресивно відреагував на порушення правил з боку гравця суперників проти захисника "Динамо" Габі Кікі. Хачеріді підбіг до Іллі Колпачука, який грубо підкотився під Кікі, і схопив його за обличчя. На щастя для нашого співвітчизника, арбітр вирішив покарати жовтою карткою тільки гравця "Руху".

Євген Хачеріді схопив суперника за особу

Євген Хачеріді схопив суперника за особу

Відзначимо, що "Динамо" здобуло впевнену перемогу з рахунком 4:1 і піднялося на шосте місце в таблиці. Відставання від лідерів чемпіонату БАТЕ становить дев'ять очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі "Вітебськ" – "Динамо" Брест Хачеріді отримав пряму червону картку. На 85-й хвилині 32-річний Євген у своєму третьому поєдинку за білоруський клуб нишком ударив суперника п'ятою.

Після матчу він вступив у перепалку з головним арбітром зустрічі Сергієм Чистовим, а в своєму першому коментарі назвав суддю ганьбою білоруського футболу.

За свою поведінку він був дискваліфікований і оштрафований.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Білорусі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Євген Хачеріді
Тег
Динамо Брест
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Вердер
VS
Айнтрахт
Тотал больше 2.5
1.77 Сделать ставку
Ганновер
VS
Динамо Дрезден
Инд. тотал Ганновера больше 1.5
1.70 Сделать ставку
Фамаликао
VS
Порту
Победа Порту с форой (-1)
1.78 Сделать ставку
Портимоненсе
VS
Жил Висенте
Победа Жил Висенте с форой (0)
2.11 Сделать ставку
Кельн
VS
Лейпциг
Тотал больше 3
1.76 Сделать ставку
NaVi
VS
mousesports
Победа NaVi
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа Team Vitality
1.63 Сделать ставку
Complexity
VS
Gambit Youngsters
Победа Complexity
1.50 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Espada
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
mousesports
VS
OG
Победа OG
1.87 Сделать ставку