"Шокований": зрадника України викинули зі збірної Росії перед стартом ЧС-2018

Уродженець Дніпропетровська (нині Дніпро) Роман Нойштедтер не ввійшов до остаточного складу збірної Росії по футболу. Головний тренер команди Станіслав Черчесов за кілька тижнів до старту ЧС-2018

"На жаль, тренер не включив мене в підсумкову заявку на ЧС-2018. Безумовно, я шокований і розчарований. Я готовий на 100% і хотів віддати всі сили. Бажаю всього найкращого команді і обійтися без травм", - написав Нойштедтер в Twitter.

Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I'm shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawai pic.twitter.com/7YvOTu56NU