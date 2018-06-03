"Шокований": зрадника України викинули зі збірної Росії перед стартом ЧС-2018

Уродженець Дніпропетровська (нині Дніпро) Роман Нойштедтер не ввійшов до остаточного складу збірної Росії по футболу. Головний тренер команди Станіслав Черчесов за кілька тижнів до старту ЧС-2018

"На жаль, тренер не включив мене в підсумкову заявку на ЧС-2018. Безумовно, я шокований і розчарований. Я готовий на 100% і хотів віддати всі сили. Бажаю всього найкращого команді і обійтися без травм", - написав Нойштедтер в Twitter.

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Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I'm shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawai pic.twitter.com/7YvOTu56NU - Roman Neustädter (@ romainnewton33) 3 червня 2018 р

Повністю список виглядає наступним чином:

Воротарі: Ігор Акінфєєв (ЦСКА), Володимир Габулов ( "Брюгге"), Андрій Луньов ( "Зеніт").

Захисники: Сергій Ігнашевич, Маріо Фернандес (обидва - ЦСКА) Володимир Гранат, Федір Кудряшов (обидва - "Рубін"), Андрій Семенов ( "Ахмат"), Ігор Смольников ( "Зеніт"), Ілля Кутєпов ( "Спартак").

Півзахисники: Олександр Єрохін, Юрій Жирков, Далер Кузя (всі - "Зеніт"), Олександр Головін, Алан Дзагоєв (обидва - ЦСКА), Роман Зобнин, Олександр Самедов (обидва - "Спартак"), Юрій Газінський ( "Краснодар"), Антон Олексій Андрійович Міранчук ("Локомотив"), Денис Черишев ( "Вільярреал").

Нападники: Артем Дзюба ( "Арсенал" Тула), Олексій Олексій Андрійович Міранчук ("Локомотив"), Федір Смолов ( "Краснодар").

Нагадаємо, українець Нойштедтер навесні 2016 року офіційно став громадянином Російської Федерації . Як повідомляв OBOZREVATEL , спортсмен пояснив, чому проміняв Україну на Росію .