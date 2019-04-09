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"Шок і реанімація": екс-гравець збірної України пройшовся по Ракицькому

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Колишній футболіст збірної України Артем Федецький жорстко розкритикував захисника Ярослава Ракицького за перехід із "Шахтаря" в російський "Зеніт".

Водночас екс-гравець "Дніпра" зазначив, що нормально спілкувався з колегою по "Шахтарю" і національній команди.

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

Новини
Алієв розкрив справжнє ставлення Ракицького до збірної України

"Ракицький у "Зеніті" – це шок і реанімація. Зараз же модно говорити, що треба сім'ю годувати, футбол поза політикою... Він показав своє справжнє ставлення до України. До останнього не хотілося вірити, що він перейде в "Зеніт". "Шахтар" провернув класну угоду – заробив грошей... Можу сказати, що він сильний футболіст. Він начебто адекватний пацан, впевнений, що він хороший сім'янин, але ось такі вчинки незрозумілі", – розповів Федецький в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст київського "Динамо" Олег Венглінський підтримав виключення Ярослава Ракицького зі збірної України.

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Особи
Ярослав РакицькийАртем Федецький
Теги
збірна України з футболуФК Зеніт
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