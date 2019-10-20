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20 жовтня • оновлено в 12:23
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"Шо, блогер шоле?" Ракицькому влаштували український тролінг в "Зеніті"

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Російський футболіст пітерського "Зеніту" Артем Дзюба потролив свого українського одноклубника Ярослава Ракицького.

Під час підготовки до традиційної фотосесії Ракицький попросив оператора його не знімати на відео. Дзюба сидів поруч і з нарочито українським акцентом відразу крикнув фразу Ярослава: "Він шо тобі, блогер, шоле?".

У лютому цього року ексгравець "Шахтаря" пояснив відмову спілкуватися з пресою тим, що він не блогер, а футболіст. Відзначимо, що батько Дзюби народився в місті Лубни (Полтавська область).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький став учасником масової бійки в матчі 6-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі проти чеченського "Ахмата" (0:0). Українець спровокував цю бійку і нарвався на велике число критичних коментарів у мережі.

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Особи
Ярослав Ракицький Артем Дзюба
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
ФК Зеніт
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