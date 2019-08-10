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"Шахтар" нас змушував ": Хацкевич прокоментував поразку "Динамо"

2.3т Читати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич оцінив гру свій команді з донецьким "Шахтарем" в центральному матчі 3-го туру української Прем'єр-лізі.

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

Динамомания

"Шахтар" зараз свіжiше. У них є тижневий цикл для підготовки до ігор, вони працюють не тільки на відновлення. Ми завжди намагаємося освіжити гру. Якби сьогодні грали у відкритий футбол з перших хвилин, було б дуже важко. Тайсон, Марлос і Ісмаїлі добре розганяють атаки. У них хороший контроль м'яча. У першому таймі ми дуже низько сідали, Гармаш також діяв дуже низько. У другому таймі піднялися трохи вище, і за рахунку 1:1 у нас був хороший момент. Потім позначилося індивідуальну майстерність Марлоса. В кінці випустили другого нападника, намагалися розтягнути оборону суперника, доставляти м'яч в штрафну. На жаль, цього не виходило", - цитує Хацкевича "Динамомания".

Тренер не вважає ситуацію, коли команда 70 хвилин в матчі з "Шахтарем" відбивається в своїй штрафній, нормальною.

"Ми намагаємося контролювати м`яч, але допускаємо прості помилки і цим спрощуємо гру для "Шахтаря". Ми не збираємося 70 хвилин відбиватися, але брак у передачах при переході від оборони в атаку зашкалює. Рішення приймають футболісти. Але і "Шахтар" теж змушував нас помилятися на нашій половині поля. Повторюся, вони зараз свіжiшi. Самі знаєте, який у нас графік. Але ми на нього не скаржимося. Не маємо права. Ми визначили на цей період часу 14-15 футболістів, які краще готові", - підсумував білорус.

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Нагадаємо, що гра "Динамо" - "Шахтар" завершилася з рахунком 1:2. Вирішальний гол на 64-й хвилині забив Марлос. Після фінального свистка на поле зав'язалася невелика бійка між футболістами.

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Теми
Динамо - Шахтар Прем'єр-ліга України
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
Україна Київ
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Олень уйди уже бездарь
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