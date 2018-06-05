"Шкода тих, хто не розуміє": названі українські коментатори ЧС-2018

Офіційний транслятор чемпіонату світу з футболу 2018 року телеканал "Інтер" назвав імена коментаторів, які працюватимуть під час проведення турніру. У списку журналістів не виявилося представників Росії, як це передбачалося спочатку. Матчі ЧС коментуватимуть Роман Кадемін, Олександр Тингаєв, Олександр Сукманський і Юрій Кириченко.

При цьому раніше від роботи на скандальному телеканалі відмовилися кілька відомих журналістів. "Я знаходжу це дивним. Це реально упущена можливість бути причетним до історичного моменту, реалізувати свої творчі амбіції перед такою масштабною аудиторією. Іншого такого шансу може не бути. Спілкуючись з колегами, бачу, як горять їхні очі. І мені дуже шкода тих, хто цього не розуміє ", - прокоментував для прес-служби "Інтера" Роман Кадемін.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футбол 2018 року в Росії стартує вже 14 червня. У матчі-відкритті зіграють господарі першості і збірна Саудівської Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарні футболісти київського "Динамо" висловили свою думку щодо показу в Україні матчів ЧС-2018.