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12 вересня • оновлено в 16:22
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Шкода "Реал" і "Барселону": Блохін їдко відреагував на чутки про роботу

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Легендарний гравець і тренер київського "Динамо" Олег Блохін із сарказмом прокоментував чутки, які з'явилися в пресі, про те, що він може очолити грецький ПАОК.

Олег Блохін

Олег Блохін

dynamo.kiev.ua

"А журналісти, які написали про ПАОК, не повідомили, що я можу очолити "Реал" або "Барселону"? Ні? Дуже шкода. Написали, що я веду активні переговори. Які переговори? З ким? Я поки що не маю жодного уявлення про це", — заявив Блохін, якого цитує Footboom.

Відповідаючи на запитання про пропозиції щодо роботи, Олег Володимирович зазначив, що певні варіанти у нього були, однак ПАОК у них не фігурував. За його словами, він знає звідки з'явилася неправдива інформація.

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"Пропозиції були, але, зізнаюся чесно, не дуже. Вони мене не влаштували. Сам прочитав, що можу очолити ПАОК, і почав сміятися. Журналісти написали, що їм стало відомо з близьких джерел. А хто це близьке джерело? Дружина або, може, діти? Але написали красиво", — додав легендарний у минулому форвард.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ "вкрали" рекорд Блохіна.

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Особа
Олег Блохін
Місце
Україна Київ
Тег
ПАОК
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