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15 квітня • оновлено в 12:58
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"Шкода людей": легендарний футболіст Сергій Юран обурився через коронавірус у Росії

1.5т
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Легендарний нападник збірної Росії Сергій Юран залишився незадоволений тим, що в країні почали штрафувати за порушення карантину до офіційного вступу правил в силу.

"У нас вже навіть сьогодні стали штрафувати. Із завтрашнього дня ми повинні до цього ставитися уважніше, але штрафи чомусь полетіли сьогодні. У людей і так у фінансовому плані зараз не найкращі часи", – цитує слова Юрана видання Чемпіонат.

Сергій Юран

Сергій Юран

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Він також стурбований через те, що не всі штрафи будуть виписані "по ділу", а для їхнього оскарження необхідно буде пройти непросту процедуру.

"Головне, чого я боюся: у нас почнуться штрафи по ділу та без. Мені в цьому плані просто шкода людей. Я сьогодні слухав новини, і там обговорювали, що якщо з'являться такі прецеденти, то потрібно писати заяву, подавати в суд. Потім це розглянуть і скасують. Це ж не просто дзвінок зробити, порозумітися, і все добре. Це певні процедури", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві різко зросла смертність від коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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