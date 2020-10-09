Шість матчів без перемог: як збірна України грала з Німеччиною

Михайло Морозов Футбол 17:49, 9.10.2020

Матч третього туру Ліги націй між збірними України та Німеччини, який відбудеться в суботу, 10 жовтня, стане сьомим поєдинком в історії протистоянь між командами.

У шести попередніх поєдинках наші співвітчизники не зуміли здобути жодної перемоги над німцями. Вперше Україна зустрілася з чотирикратними чемпіонами світу у відборі на ЧС-1998. Тоді на груповому етапі наша збірна програла виїзний матч із рахунком 0:2, а домашній поєдинок закінчився нульовою нічиєю.

Наступного разу Німеччина протистояла українським футболістам у стиках за право зіграти на чемпіонаті світу 2002 року. Домашня для нас зустріч завершилася внічию (1:1), а в гостьовому матчі підопічні тоді ще Валерія Лобановського поступилися з розгромним рахунком 1:4.

11 листопада 2011 року Німеччина приїхала до Києва, щоб стати першим суперником України на оновленому НСК "Олімпійський". Наші співвітчизники вигравали з рахунком 3:1, але втратили перевагу і закінчили поєдинок внічию (3:3).

Остання зустріч між командами відбулася на провальному для нашої збірної Євро-2016. У першому турі групового турніру Німеччина легко розібралася з підопічними Михайла Фоменка і перемогла з рахунком 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оцінили шанси України на перемогу в матчі третього туру Ліги націй.

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