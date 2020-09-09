Шість голів у Парижі: результати Ліги націй 8 вересня

У вівторок, 8 вересня, в Європі відбулися заключні поєдинки нового сезону Ліги націй УЄФА. 18 футбольних збірних Старого світу провели свої матчі 2-го туру.

Центральна зустріч туру пройшла в Парижі, де на рідному "Стад де Франс" "гаальські півні" обіграли Хорватію (4:2). "Картаті" першими повели в матчі, але за кілька хвилин до перерви пропустили поспіль два голи. У другому таймі Брекало зрівняв рахунок, проте Упамекано і Грізман, не дали відбутися сенсації.

Серед результатів варто відзначити результативний поєдинок Бельгія – Ісландія (5:1), а також рекорд Європи від Кріштіану Роналду.

Несподіванка дня: Англія поділила очки з Данією (0:0).

Результати Ліги націй 8 вересня

Франція – Хорватія 4:2 (2:1, 2:1)

Голи: 0:1 – 16 Ловрен, 1:1 – 43 Грізманн, 2:1 – 45, автогол Ліваковіч, 2:2 – 55 Брекало, 3:2 – 65 Упамекано, 4:2 – 77, пенальті Жиру.

Франція – Льоріс, Люка Ернандес, Лангле, Упамекано, Менді, Сіссоко, Канте (Камавінга, 63), Нзонзі, Грізманн (Набіл Фекір, 78), Бен-Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.

Хорватія – Ліваковіч, Ловрен, Чалет-Цар, Мельняк, Уремовіч (Віда, 57), Брозовіч, Ковачич, Влашич, Перішич (Пашаліч, 66), Крамаріч, Ребич (Брекало, 46).

Попередження: Чалет-Цар (34), Лангле (38), Канте (59), Нзонзі (68), Ловрен (76), Брозовіч (76).

Швеція – Португалія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 45 Роналду, 0:2 – 72 Роналду.

Швеція – Ольсен, Хеландер, Янссон, Аугустінссон, Крафт, Свенссон, Форсберг (Сванберг, 79), Ольссон, Кулусевскі (Екдаль, 90), Ісак (Квайсон, 71), Берг.

Португалія – Антоні Лопеш, Пепе, Рубен Діаш, Жоау Канселье, Геррейро, Бруну Фернандеш, Моутінью (Рубен Невеш, 73), Бернарду Сілва (Гедеш, 22), Данилу Перейра, Жоау Фелікс, Роналду (Діогу Жота, 81).

Попередження: Свенссон (14), Геррейро (56), Жоау Фелікс (86).

Вилучення: Свенссон (44).

Бельгія – Ісландія 5:1 (2:1, 3:0)

Голи: 0:1 – 10 Фрідьонссон, 1:1 – 13 Вітцель, 2:1 – 17 Батшуайі, 3:1 – 50 Мертенс, 4:1 – 69 Батшуайі, 5:1 – 79 Доку.

Бельгія – Кастельс (Міньоле, 55), Вертонген, Денайер, Меньє, Алдервейрелд, Вітцель, де Брюйне (Ванаку, 81), Азар (Версхарен, 65), Доку, Мертенс, Батшуайі.

Ісландія – Крістінссон, Ейельфссон, Фьолусон, Херманнссон, Скуласон, Сігурдссон (Андерсон, 72), Б'ярнасон, Гудмундссон, Паульссон, Фрідьонссон (Бедварссон, 70), Бальдурссон (Хадльвредссон, 54).

Попередження: Херманнссон (12).

Грузія – Північна Македонія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 13, пенальті Окріашвілі, 1:1 – 33 Рістовскі.

Грузія – Лорія, Какабадзе, Кверквелія, Хочолава, Малі (Шенгелія, 75), Окріашвілі, Канкава, Давіташвілі, Квеквескірі (Качарава, 85), Кварацхелія, Квілітая (Чакветадзе, 62).

Північна Македонія – Шишковськи, Муслім, Рістовскі, Велкоськи, Елмаз, Барді, Адемі (Ніколов, 59), Спировски, Аліоскі, Пандєв (Бейтулаі, 78), Трайковскі (Несторівські, 59).

Попередження: Барді (22), Квілітая (45), Муслім (58), Ніколов (65), Квеквескірі (65), Малі (74).

Вилучення: Муслім (64).

Вірменія – Естонія 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 43 Карапетян, 2:0 – 65 Ангуло.

Вірменія – Юрченко, Оганесян, Ароян, Чалішір (Восканян, 46), Амбарцумян, картаючи (Бічахчян, 64), Кадімян (Байрамян, 73), Ангуло, Барсегян, Карапетян, Григорян.

Естонія – Хейн, Калласте (Ярвелайд, 30), Метс, Баранов, Тунев (Аньєр, 63), Антонов (Васильєв, 66), Айнсалу, Синявський, Рооснупп, Саппінен, Кяйт.

Попередження: Ангуло (11), Амбарцумян (58), Юрченко (88).

Сан-Марино – Ліхтенштейн 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 3, пенальті Хаслер, 0:2 – 14 Фрік.

Сан-Марино – Бенедеттіні, Грандоні, Россі, Сімончіні, Този (Голінуччі, 46), Місяцит (Хірш, 46), Баттістіні, Голінуччі, Вітайолі, Чеккаролі (Томассіні, 67), Берарді.

Ліхтенштейн – Бюхель, Кауфманн, Малин, Геппеля, Хаслер, Зеле, Салановіч (Оспельт, 90), Бюхель, Фрік (Фроммельт, 77), Фрік (Вольфінгер, 87), Йилдиз.

Попередження: Чеккаролі (3), Сімончіні (27), Фрік (42), Голінуччі (50), Голінуччі (52), Берарді (66), Вольфінгер (90), Фроммельт (90).

Люксембург – Чорногорія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90, пенальті Бечирай.

Люксембург – Моріс, Янс, Карлсон, Селімович, Баррейро, Мартінс Перейра, Тілль, Сінані, Родрігеш, Тілль, Жерсон.

Чорногорія – Міятович, Вуячич, Распоповіч, Савич, Вукчевич, Марушич, Больевіч (Янкович, 71), Косович, Хакшабановіч, Исламович (Бечирай, 75), Йоветіч (Бакіч, 62).

Попередження: Мартінс Перейра (1), Тілль (23), Карлсон (36), Распоповіч (59), Селімович (80), Савич (87).

Вилучення: Мартінс Перейра (84).

Данія – Англія 0:0 (0:0, 0:0)

Данія – Шмейхель, Васс, Йоргенсен, Крістенсен, Сков, Еріксен, Нергор (Хейбьерг, 73), Ділейні, Брейтуейт (К'єр, 82), Поульсен, Дольберг (Фальк, 76).

Англія – Пікфорд, Гомес, Александер-Арнолд (Мейтленд-Найлз, 87), Тріпп'єр, Дайер, Санчо (Маунт, 60), Райс, Стерлінг, Філліпс (Гріліш, 76), Коуді, Кейн.

Попередження: Брейтуейт (52).

Кіпр – Азербайджан 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 29 Медведєв.

Кіпр – Кірьякідіс, Лайфіс, Сьеліс, Каро, Кусулос (Кір'яков, 57), Кір'яков, Піттас, Ціоніс, Кастанос (Шполяріч, 77), Сотіріу, Христофі (Лоізу, 57).

Азербайджан – Балаев, Медведєв, Мустафазаде, Гусейнов, Гусейнов, Джамалов (Дінієв, 60), Гараєв, Садихов (Алеськеров, 76), Халілзад (Абдуллаєв, 64), Крівоцюк, Шейдаев.

Попередження: Гусейнов (21), Сьеліс (57), Крівоцюк (76), Гусейнов (82).

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