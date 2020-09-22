Шість голів і дві перемоги: як "Динамо" грало з "Гентом"

У середу, 23 вересня, київське "Динамо" зіграє перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента". Цей поєдинок стане третім в історії протистоянь команд.

Дві попередні зустрічі між ними закінчилися впевненими перемогами українського клубу в третьому раунді відбору до ЛЧ 2010/11. Перша гра відбулася в кінці липня 2010 року на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і закінчилася розгромною перемогою столичної команди з рахунком 3:0 завдяки голам Андрія Ярмоленка, Андрія Шевченка та Романа Зозулі.

У матчі-відповіді, який відбувся в Бельгії, українці знову відзначилися тричі зусиллями Дениса Гармаша, Артема Мілевського та Олега Гусєва. "Гент" зумів забити гол престижу, програвши з рахунком 1:6 за сумою двох зустрічей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Гентом" і "Динамо". Крім того, стало відомо, де і коли можна буде подивитися поєдинок.