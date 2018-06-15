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Чемпіонат світу 2018
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Футболіст "Реала" забив шикарний гол Португалії в матчі ЧС-2018

1.3тЧитати новину російською

Фернандес Іглесіас, а простіше Начо, проспівав свою пісню на чемпіонаті світу 2018 в Росії.

У матчі групи В в першому турі проти збірної Португалії захисник мадридського "Реалу" вивів "фурію роху" вперед.

На 58 хвилині після сумбурних дій у штрафному португальців м'яч відскочив до Начо. 28-річний гравець зльоту завдав удару, перебуваючи трохи за межами штрафного майданчика. М'яч влучив у дальню штангу воріт Патрісіу після пролетів за його спиною по стрічці і, облизавши другу стійку, залетів в сітку.

Вашій увазі відео шедеврального голасо. На це можна дивитися вічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду в цьому ж матчі став автором цікавого досягнення в світовому футболі.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяСочі
Об'єкти
збірна Португалії з футболузбірна Іспанії з футболу
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