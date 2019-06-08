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Шевченку влаштували овацію на прес-конференції після гри з Сербією

1.4тЧитати матеріал російською

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зайшов на прес-конференцію після розгромної перемоги над Сербією під овації.

Журналісти і однієї й іншої країни, як і прості відвідувачі, не змогли стриматися, щоб не висловити свою повагу і захоплення наставнику нашої команди.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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"Катастрофа!" Сербські ЗМІ - про ганьбу в матчі з Україною

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Шевченко
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
збірна України з футболу
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