Шевченку – 44: в мережі згадали найбільш пам'ятні голи легенди українського футболу

У вівторок, 29 вересня, легенді українського футболу Андрію Шевченку виповнилося 44 роки.

На YouTube-каналі Top Football була опублікована добірка з найбільш пам'ятними голами нападника в кар'єрі, включаючи м'ячі, забиті в складі "Динамо", "Мілана", "Челсі" та збірної України.

Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка країни в київському клубі. Найкращі футбольні роки Андрій провів в Італії, де двічі ставав найкращим бомбардиром Серії А та Ліги чемпіонів, виступаючи за "Мілан", і піднімав над головою головний єврокубковий трофей. У 2004 році нападник завоював "Золотий м'яч", а в 2006-му перейшов у "Челсі", де так і не зумів виправдати покладені на нього надії.

Шевченко повернувся в "Мілан", а потім і в "Динамо", провівши в київському клубі останні роки кар'єри. Він повісив бутси на цвях влітку 2012 року після домашнього чемпіонату Європи в Україні.

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