Шевченко звернувся до футболістів збірної України, згадавши 1:7 від Франції

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко душевно привітав своїх футболістів, яки приїхали на збір перед листопадовими матчами Ліги націй.

Андрій Миколайович порадив всі проблеми, які були в клубах, удачі і невдачі залишити за межами команди.

"Будь ласка голову вгору піднімайте. Тут зовсім інша атмосфера, зовсім інші завдання. Все в сторону відкинули. У нас зараз три важливі матчі. Товариська зустріч з Польщею. У нас був хороший приклад – з грою проти збірної Франції. Купа проблем була, але мені сподобалася ваша реакція. Ваша реакція була правильною, і це те, що від нас чекали всі вболівальники. Давайте, щоб ми знову не оступилися, заздалегідь почнемо готуватися і думати про ці три ігри", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в середу, 11 листопада, проведе гостьовий товариський матч проти національної команди Польщі. Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть цю гру.

Нагадаємо, що в жовтні підопічні Андрія Шевченка розгромно програли Франції в товариському матчі з рахунком 1:7, потім в Лізі націй мінімально поступилися Німеччині (1:2) і сенсаційно здобули перемогу над Іспанією (1:0).

Збірна України з футболуАндрій Шевченко