Шевченко зробив заяву про подальшу кар'єру у збірній України

Максим Богданов Футбол 15:09, 7.06.2020 Оновлено: 15:16, 7.06.2020

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що найближчим часом не покине національну команду.

"Я можу запевнити, що залишаюся в збірній України. У мене з командою є незавершена справа – Євро-2021", – сказав Шевченко.

Нинішній договір Шевченко з УАФ був розрахований до липня нинішнього року, однак через перенесення Євро-2020 виникла необхідність в його продовженні.

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