Шевченко зробив заяву стосовно "контракту з "Міланом": спортивні підсумки 8 жовтня

В Олександра Усика вчергове зірвався дебютний бій у надважкій вазі, а збірна України з мініфутболу феєрично вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 8 жовтня.
Крім того, Андрій Шевченко поставив крапку у своєму переході до італійського "Мілану". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Офіційно: бій Усик — Спонг скасовано
Замість Спонга: названо нового суперника Усика
"Хочу пояснити": Шевченко зробив остаточну заяву стосовно "контракту з "Міланом"
Бій Усика скасовано: що трапилося і чого чекати українському чемпіону
Збірна України "винесла" суперника і вийшла до чвертьфіналу ЧС з мініфутболу
Тайсон Ф'юрі влаштував грандіозну бійку на шоу, поклавши 10 людей — опубліковано відео
Убив після сексу: Росія видала Україні чемпіона світу з кікбоксингу
Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Усик – Спонг" на сайті "OBOZREVATEL".