Шевченко зробив заяву стосовно "контракту з "Міланом": спортивні підсумки 8 жовтня

В Олександра Усика вчергове зірвався дебютний бій у надважкій вазі, а збірна України з мініфутболу феєрично вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

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Крім того, Андрій Шевченко поставив крапку у своєму переході до італійського "Мілану". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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