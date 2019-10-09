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9 жовтня • оновлено в 18:51
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Шевченко зробив заяву стосовно "контракту з "Міланом": спортивні підсумки 8 жовтня

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В Олександра Усика вчергове зірвався дебютний бій у надважкій вазі, а збірна України з мініфутболу феєрично вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 8 жовтня.

Крім того, Андрій Шевченко поставив крапку у своєму переході до італійського "Мілану". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Усик – Спонг
Особи
Андрій Шевченко Олександр Усик
Теги
Збірна України з футболу ФК Мілан
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