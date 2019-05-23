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Шевченко змінив склад збірної України

7.8тЧитати матеріал російською

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прийняв рішення посилити склад форвардом "Динамо" Артемом Бесєдіним.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФФУ

23-річний харків'янин покликаний замінити в національній команді форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса, який отримав травму. Артем прибуде в розташування збірної 1 червня.

Форвард "Динамо" зіграв лише в двох матчах "біло-синіх" після того, як відновився після операції, повідомляє прес-служба ФФУ. Бесєдін провів 11 ігор за збірну України, в яких забив 1 гол.

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Нагадаємо, що найближчі матчі збірної України в рамках відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу будуть зіграні 7-го і 10 червня у Львові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) відхилив протести асоціацій Португалії та Люксембургу на результати матчів відбіркового турніру Євро-2020 з Україною через участь у них бразильського форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

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Особи
Артем БесєдінАндрій Шевченко
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